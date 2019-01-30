Среда, 30 Января 2019 года
08:18:17 МСК

Мадуро рассказал, за что благодарен Путину

Политика

Венесуэле нужна поддержка на международной арене

Мадуро рассказал, за что благодарен Путину
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Николас Мадуро

Каракас, 30 января 2019, 08:04 — REGNUM  Венесуэла всегда с благодарностью принимает от России помощь «во всех смыслах». Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

По словам Мадуро, он просил президента России Владимира Путина о поддержании постоянных контактов между Москвой и Каракасом, о поддержке Венесуэлы на дипломатическом и политическом уровне в ООН и о «защите правды» Венесуэлы на мировой арене.

«У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным», — отметил венесуэльский лидер в интервью РИА Новости.

Читайте также: Оппозиция Венесуэлы заговорила о жёсткой позиции по ценам на оружие из РФ

Несколько дней назад Путин сообщил Мадуро о намерении усилить сотрудничество с Венесуэлой в экономике, торговле, нефтегазовой сфере, военном и других направлениях. В части военного сотрудничества Россия снабжает Венесуэлу современными системами вооружений и обучает персонал, пояснил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне политического и экономического кризиса глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Руководство ряда стран признало Гуайдо в таком качестве, Россия же продолжает считать законным президентом Николаса Мадуро.

Читайте также: МИД РФ отреагировал на сообщения о «российских наёмниках» в Венесуэле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить