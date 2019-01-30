Военный эксперт рассказал о непредсказуемости поведения Японии

Москва, , 05:18 — REGNUM Российско-японские отношения не гарантированы от возможной агрессии со стороны Японии, считает доктор военных наук генерал-полковник Анатолий Зайцев, пишет газета «Военно-промышленный курьер».

«Это примеры из нашей памяти, а кто завтра будет у власти в Японии и какие планы он вынашивает — совершенно непредсказуемо», — говорится в статье Зайцева.

По его оценке, Япония имеет явное превосходство в военных силах и средствах на Дальнем Востоке. Так, на дальневосточном театре военных действий у России 25 подводных лодок, десять боевых кораблей океанской морской зоны и 32 — прибрежной.

При этом у японской стороны 66 кораблей (среди них пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов F-35B), 18 подлодок (треть из них — новые), семь ракетных, восемь десантных, 25 минно-тральных катеров, пять морских танкеров, два корабля управления, два поисково-спасательных судна, один минный заградитель, три больших десантных корабля и два — малых. К тому же у японцев есть около 140 вертолетов и 180 самолетов.

«Возможный сценарий: Япония, пользуясь многократным превосходством в личном составе и вооружении, наносит внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам», — пишет Зайцев.

Он подчеркнул, что Вашингтон при этом останется «в стороне», настаивая, чтобы Москва воздержалась от ядерного удара, а Пекин будет нейтрален. Япония в итоге разместит на Курилах американские военные базы, чего и добиваются в Вашингтоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что размещение американских военных баз на южных Курилах, если они отойдут Японии, станет возможным исключительно с согласия правительства Японии.

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