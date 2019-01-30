Нацразведка США опасается нападения со стороны России

Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Гипотетического нападения со стороны России опасаются в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделал глава американской нацразведки Дэниел Коутс.

В послании, отправленном Коутсом спецкомитету по разведке американского сената, сказано, что США подвергаются угрозе кибершпионажа, а также военной угрозе нападения со стороны России.

По словам американского чиновника, со стороны Москвы якобы осуществляются попытки хакерских атак — и не только на США, но и на НАТО, а также на таких союзников Вашингтона как Лондон и Оттава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января исполняющий обязанности американского министра обороны Патрик Шэнахан заявил на встрече с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, что Россия якобы продолжает нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, тем самым угрожая как США, так и европейским странам.

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