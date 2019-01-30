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FT: Путин и Трамп беседовали без переводчика на саммите G20

Политика

Издание утверждает, что президенты неформально общались в театре Колон

FT: Путин и Трамп беседовали без переводчика на саммите G20
Иллюстрация: Kremlin.ru

Вашингтон, 30 января 2019, 02:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп общались на саммите G20 в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года без переводчика со стороны американского президента, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Издание утверждает, что президенты неформально общались в театре Колон, в то время как другие гости мероприятия расходились. В разговоре принимали участие Трамп, его супруга Меланья, Владимир Путин и его переводчик.

Со стороны Трампа якобы не было переводчика, который мог бы зафиксировать содержание беседы. Источник утверждает, что, помимо обсуждения украинской провокации в Азовском море, стороны обсуждали возможную официальную встречу в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января сенаторы конгресса США Боб Менендес и Джек Рид направили в Белый дом обращение, в котором просили разрешения на допрос переводчиков, работавших во время встречи Путина и Трампа. Сенаторы утверждают, что детали переговоров лидеров двух стран необходимы им исключительно по соображениям национальной безопасности Соединенных Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенаторы США настаивают на допросе переводчиков Трампа

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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