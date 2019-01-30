Британский парламент проголосовал против «жесткого Brexit»

Лондон, , 01:54 — REGNUM В Парламенте Великобритании состоялось голосование по ряду поправок, касающихся выхода страны из состава Евросоюза. Большинство поправок в парламенте не прошли, однако депутаты проголосовали за поправку, запрещающую выход из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, сообщает телеканал Sky News.

Также депутаты выступили против переноса даты Brexit с 29 марта на конец 2019 года. При этом телеканал отмечает, что решение Палаты общин не является обязательным для исполнения правительства. Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что не каждое пожелание депутатов станет основанием для новых переговоров с Брюсселем.

Напомним, выход Великобритании из состава Евросоюза должен состояться 29 марта. Если же премьер-министру страны Терезе Мэй не удастся прийти к соглашению с Брюсселем, которое получит поддержку парламента, то должен состояться выход страны без соглашения — так называемый «жесткий Brexit». Ряд высоких должностных лиц Евросоюза уже высказались о том, что предложенное Лондону соглашение является окончательным и пересмотру не подлежит.