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В событиях в Венесуэле и Армении есть «важная разница»

Политика

По словам премьер-министра Армении, официальный Ереван выскажет свою позицию относительно событий в Венесуэле, когда будет такая необходимость

В событиях в Венесуэле и Армении есть «важная разница»
María Alejandra Mora (SoyMAM)
Политический кризис в Венесуэле

Ереван, 30 января 2019, 00:24 — REGNUM  Происходящие в Венесуэле процессы нельзя сравнивать с событиями в Армении в апреле — мае 2018 года. Об этом в интервью РБК сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его мнению, в событиях в Венесуэле есть геополитический контекст, тогда как в Армении его не было.

«Это очень важная разница», — сказал Пашинян.

На вопрос о том, будет ли Армения формулировать позицию по Венесуэле, так как сейчас мир мир разделился на две части: на тех, кто признаёт власть Мадуро и тех, кто не признаёт, Пашинян ответил: «У нас вообще то нет особенных отношений с Венесуэлой. То есть это для нас далёкая страна не только в географическом, но и политическом смысле. Конечно мы следим за развитием ситуации в Венесуэле, и когда понадобится Армения свою позицию выскажет».

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Политический кризис в Венесуэле
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