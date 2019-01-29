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Минюст Таджикистана рассказал о зарубежных миллионах для правозащитников

Политика

Самые щедрые гранты – в долларах

Душанбе, 29 января 2019, 17:39 — REGNUM  Гранты на сумму свыше 85 млн долларов получили неправительственные и общественные организации Таджикистана в 2018 году. Такие данные на пресс-конференции в Душанбе озвучил министр юстиции Рустам Шохмурод.

Он отметил, что больше всего грантов получили организации, которые работают в социальном секторе и сфере защиты прав человека.

«Гранты в минувшем году получили 1718 НПО, работающих в республике: в долларах на 58 миллионов, в евро — почти 8 миллионов (9,057 миллиона долларов), в российских рублях на 8 миллионов (121,364 тысячи долларов), 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,272 миллиона долларов), 6,5 миллиона швейцарских франков (почти 6,525 миллиона долларов), а также на свыше 78 миллионов сомони (8,271 миллиона долларов)», — сообщил журналистам глава минюста Таджикистана.

Всего в стране работают более 2,5 тысячи неправительственных и общественных организаций.

Стоит отметить, что по итогам предыдущего, 2017 года, из-за рубежа для этих организаций поступило больше, во всяком случае в долларовом выражении — порядка 100 млн долларов.

Напомним, что все общественные организации с апреля 2016 года обязаны в течение 10 дней с получения отчитываться о получении зарубежных грантов и иных средств, полученных из-за рубежа и местных организаций.

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Политическая жизнь Таджикистана
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