Очередной провокационный поход украинской «флотилии» покажут онлайн

Киев, , 15:56 — REGNUM К очередной провокации в Керченском проливе украинские военные рассчитывают привлечь международные структуры. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко.

По его словам, не исключено, что обеспечить очередной проход украинской «флотилии» через Керченский пролив помогут некие «международные структуры». Романенко подчеркнул, что все действия украинских моряков и российских пограничников в этот раз нужно будет планомерно транслировать в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что раненых в результате провокации в Керченском проливе украинских моряков выписали из больницы следственного изолятора и направили в изолятор «Лефортово».

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