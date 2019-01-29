Вторник, 29 Января 2019 года
15:44:08 МСК

Свыше 100 граждан Алжира будут баллотироваться в президенты страны

Политика

Эта цифра является абсолютным рекордом в истории алжирских выборов

Алжир, 29 января 2019, 15:43 — REGNUM  Министерство внутренних дел Алжира заявило, что более 100 граждан изъявили желание баллотироваться на пост президента страны спустя неделю после открытия подачи кандидатур. Об этом сообщает информационное новостное агентство Аль-Арабия.

Согласно алжирскому закону о выборах, кандидату на пост президента необходимо собрать 60 000 подписей алжирских граждан в различных провинциях страны или 600 подписей членов муниципальных советов, советов провинций или обеих палат алжирского парламента. Среди видных политических деятелей, выдвинувших свою кандидатуру бывший премьер-министра страны и кандидат в президенты в 2004 и 2014 годах Али Бенфлис. Именно Бенфлис являлся основным противником действующего президента страны Абдель Азиза Бутефлики, на выборах 2014 года он набрал 12% голосов. На пост президента также будет баллотироваться глава партии «Фронт будущего» Абдель Азиз Белаид, который получил поддержку 3% алжирского населения в 2014 году.

Напомним, что с 1999 года президентом страны является Абдель Азиз Бутефлика, четвертый президентский срок которого истекает в апреле 2019 года. Несмотря на призывы своих сторонников баллотироваться на пятый срок, 81-летний Бутефлика, прикованный к инвалидному креслу и все реже появляющийся на публике, еще не обнародовал свои планы. У президента есть время до 3 марта, крайнего срока подачи кандидатур. Президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить