Свыше 100 граждан Алжира будут баллотироваться в президенты страны

Алжир, , 15:43 — REGNUM Министерство внутренних дел Алжира заявило, что более 100 граждан изъявили желание баллотироваться на пост президента страны спустя неделю после открытия подачи кандидатур. Об этом сообщает информационное новостное агентство Аль-Арабия.

Согласно алжирскому закону о выборах, кандидату на пост президента необходимо собрать 60 000 подписей алжирских граждан в различных провинциях страны или 600 подписей членов муниципальных советов, советов провинций или обеих палат алжирского парламента. Среди видных политических деятелей, выдвинувших свою кандидатуру бывший премьер-министра страны и кандидат в президенты в 2004 и 2014 годах Али Бенфлис. Именно Бенфлис являлся основным противником действующего президента страны Абдель Азиза Бутефлики, на выборах 2014 года он набрал 12% голосов. На пост президента также будет баллотироваться глава партии «Фронт будущего» Абдель Азиз Белаид, который получил поддержку 3% алжирского населения в 2014 году.

Напомним, что с 1999 года президентом страны является Абдель Азиз Бутефлика, четвертый президентский срок которого истекает в апреле 2019 года. Несмотря на призывы своих сторонников баллотироваться на пятый срок, 81-летний Бутефлика, прикованный к инвалидному креслу и все реже появляющийся на публике, еще не обнародовал свои планы. У президента есть время до 3 марта, крайнего срока подачи кандидатур. Президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля.