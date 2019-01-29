Оппозиция Индии гарантирует минимальный доход всем после победы на выборах

Нью-Дели, , 16:57 — REGNUM Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди заявил, что его партия гарантирует минимальный доход всем малоимущим гражданам страны в случае победы на грядущих парламентских выборах. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Во время выступления на митинге крестьян в штате Чхаттисгарх Рахул Ганди обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в попытках создать «две Индии»: «Индию своих друзей богачей» и «Индию бедного крестьянства». Председатель ИНК заявил, что ради борьбы с растущим социальным неравенством его партия обеспечит всем гражданам минимальный заработок и положит конец голоду и бедности в стране.

Ранее, в декабре 2018 года, «Индийский национальный конгресс» одержал сокрушительную победу на выборах в законодательное собрание штата Чхаттисгарх, заполучив 68 из 90 мест. Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.