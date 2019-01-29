Власти Таджикистана: на Памире все спокойно

Душанбе, , 14:50 — REGNUM С сентября 2018 года преступность в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана снизилась на 30%. Об этом сегодня, 29 января, сообщил журналистам генеральный прокурор Юсуф Рахмон.

По его данным, за этот период изъято около 400 единиц огнестрельного оружия, которое незаконно хранилось у населения. Касаясь деятельности ОПГ, он отметил, что в ГБАО они есть, как и в других местах.

«В ГБАО и в частности в Хороге все спокойно, ситуация находится под контролем властей», — резюмировал Юсуф Рахмон.

Напомним, что после рабочего визита в ГБАО президента Таджикистана Эмомали Рахмона в сентябре 2018 года и его критики относительно уровня преступности, был уволен ряд местных руководителей, в частности силового блока. В области был сформирован межведомственный штаб по наведению порядка и законности, деятельность которого координирует Генеральная прокуратура.

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