Законопроект о Байкале может быть внесен в Госдуму летом 2019 года

Москва, , 14:30 — REGNUM Законопроект об охране Байкала может быть внесен в Госдуму летом, сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

«Возможно, летом внесем соответствующий документ в Госдуму. Законопроект пройдет широкое общественное обсуждение. Нам нужен работающий закон, который в конце концов, решит накопившиеся проблемы», — написал в Facebook Николаев.

Он заверил, что все поступающие предложения будут обсуждаться на площадке профильного комитета совместно с Минприроды и членами Совфеда.

Вместе с тем Иркутский государственный университет представил научно-обоснованную концепцию модернизации закона об охране Байкала.

«На 852 страницах исследования отражен анализ действующего законодательства, правоприменительная и судебная практики, изучены исторические аспекты и международный опыт, представлен научный мониторинг состояния озёра. Сегодня он ведется не в должной мере. Не потому что наука не хочет — это не предусмотрено законом», — отметил Николаев.

Действующий закон был принят в 1999 году и уже не учитывает современных реалий, отсутствие регулирования часто приводит к игнорированию закона.

«Появляются незаконные постройки. Спрос рождает предложение. Приезжают туристы со всего мира, а местные жители не могут сидеть и ничего не делать. Есть много вопросов по строительству очистных сооружений, рекультивации отходов БЦБК, развитию природоохранного туризма, непубличному изменению водоохранных границ и так далее», — указал парламентарий.