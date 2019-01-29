Поклонская: за судьбу капитана «Норда» в ответе украинская власть

Симферополь, , 13:21 — REGNUM За капитана российского рыболовецкого сейнера «Норд», который пропал на днях в Мелитополе, отвечает украинская власть. Об этом на встрече с симферопольцами 29 января заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») допустив, что это может быть очередной провокацией СБУ.

«За этого человека на сегодняшний день отвечает украинская власть, которая себя уже полностью дискредитировала, показав, что это обычные преступники и террористы, которые держат украинский народ, в том числе и наших крымчан, и других граждан России, в заложниках», — отметила Поклонская.

По её словам, сейчас можно только догадываться, с чем связано исчезновение Горбенко.

«Глядя на то, как работает СБУ, хочу пожелать, чтобы они сами не запутались в своих провокациях», — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимира Горбенко в последний раз видели 26 января, когда он в последний раз выходил из дома в Мелитополе.

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