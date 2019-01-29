Строительным чиновникам Петербурга дали год на исправление

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 января подверг резкой критике недостаточное исполнение Адресной инвестиционной программы (АИП) комитетами Смольного, курирующими строительство социальных и инфраструктурных объектов.

На заседании городского правительства 29 января Беглов вызвал для отчета глав комитета по строительству Леонида Кулакова и комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергея Харлашкина.

Кулаков сообщил, что причина срыва ввода намеченных объектов АИП в 2018 году состоит в том, что с недобросовестными подрядчиками пришлось разорвать 28 контрактов на возведение необходимых городу объектов.

Беглов высказал недовольство такой ситуацией и потребовал ее срочного исправления в текущем году.

«Медаль за этот год вам не дадим. А через год будем разбираться по-другому», — сказал врио губернатора.

В свою очередь, председатель КРТИ Сергей Харлашкин рассказал, что главной причиной невыполнения АИП стали проблемы «Метростроя», который не ввел в срок ряд объектов метрополитена. Эта ситуация «зрела годами», добавил чиновник.

Беглов высказал предположение, что ответственность за создавшуюся ситуацию несет не только «Метрострой».

Напомним, власти Петербурга 21 января 2019 года в одностороннем порядке решили прекратить отношения с «Метростроем», который был генподрядчиком по строительству метро. Уведомления о расторжении трех госконтрактов направлены в адрес компании, четвертый контракт пока остается в силе. Начался поиск новых подрядчиков для достройки объектов подземки. «Метрострой» обжалует это решение Смольного в судебном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракты с большим количеством недобросовестных подрядчиков, заключенные властями Петербурга, стали причиной срыва адресной инвестиционной программы в сфере строительства в 2018 году.

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