Китай создал спасательный центр в спорных водах Южно-Китайского моря

Пекин, , 10:55 — REGNUM Министерство транспорта Китая открыло морской спасательный центр на рифе Юншу островов Наньша (Спратли) с целью защиты навигации и обеспечения транспортной безопасности в Южно-Китайском море, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Центр будет заниматься поддержкой морских спасательных операций в южной части Южно-Китайского море, сообщили в министерстве. 27 июля 2018 года министерство направило на риф Чжуби островов Наньша спасательный корабль, в чьи задачи входит проведение операций по чрезвычайному реагированию.

Специально модифицированный корабль прекрасно приспособлен для природных и климатических условий на юге Южно-Китайского моря. На его борту находятся 10 членов экипажа с водолазным оборудованием. В октябре еще один корабль был направлен в район на пересменку. За прошедшие полгода оба корабля спасли 16 человек и два корабля в рамках восьми проведенных операций. Была спасена собственность и имущество на общую сумму 12 млн юаней ($1,7 млн).

Отметим, что Южно-Китайское море является стратегическом районом и рассматривается Китаем, как его зона влияния. Там же расположены спорные острова Спратли (кит. Наньша), за суверенитет над которыми борются целый ряд стран, включая Филиппины, Вьетнам и Тайвань, который Китай также считает своей территорией. Поэтому, создание центра является помимо прочего шагом геополитическим.