Владивосток получит дополнительные деньги на перенос столицы ДФО

Владивосток, , 08:50 — REGNUM Из федерального бюджета правительство РФ выделит дополнительные средства на перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток. Также краю необходимы целевые деньги — ещё более 10 млрд рублей. Это было озвучено на совещании по вопросу реализации плана социального развития центров экономического роста Приморья при полномочном представители президента в ДФО Юрии Трутневе 29 января во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сколько конкретно требуется средств на перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, на совещании не озвучили. Но Юрий Трутнев сказал, что совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко уже намечены первоочередные цели, для того, чтобы Владивосток соответствовал статусу столицы Дальнего Востока.

«Средства на социальное развитие Приморского края мы уже выделяли — 5,7 млрд рублей. Решение об этом уже принимала комиссия. Мы сегодня заслушаем, как они расходуются. Но дополнительно еще будем выделять деньги в связи с указом президента о переносе столицы ДФО. Мы говорили уже, что перенос столицы не должен быть только переездом ряда правительственных структур — его должны почувствовать люди. Посоветуемся, решим как исправить недостатки в развитии Приморья, как сделать так, чтобы люди почувствовали, что живут в столице Дальнего Востока. Чтобы гости, инвесторы понимали, что живут в столице», — пояснил Юрий Трутнев.

В ходе обсуждения прозвучало, что в рамках комплексного плана социального развития центров экономического роста в Приморском крае реализуется 21 проект. Так, идёт в муниципалитетах продолжается больниц, поликлиник и ФАПов, школ и детских садов, спортивных комплексов, учреждений культуры, закупается оборудования для сферы образования и здравоохранения и др.

В этой связи, по мнению руководства Приморья, необходимы ещё 10,5 млрд рублей.

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«Мы продолжаем работу по выполнению поручений президента РФ, данных на заседании президиума Госсовета 6 сентября 2017 года, в том числе создание условий для жизни людей в центрах экономического роста. Для этого уже распределены средства государственного бюджета в объеме более 56 млрд рублей. Будут реализованы 200 мероприятий, включая строительство 31 школы и детских садов, 19 больниц, 7 центров культуры и досуга, 27 спортивных объектов, средства пойдут на модернизацию и ремонт социальных объектов, закупку инвентаря. Эта работа должна быть завершена в течение 3 лет», — напомнил полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев раннее в разговоре с журналистами развеял всевозможные слухи о том, какие ведомства переедут из Хабаровска во Владивосток. Полпред пояснил, что это решать не руководителям структур:

«По поводу ведомств, которые умно излагают, что они не планируют переезд, я бы вспомнил рекламу «Иногда лучше промолчать». Это указ президента России. Ему я и буду готовить предложения, с пониманием затрат на переезд и его целесообразности, а он примет решение. И ровно его мы будем выполнять, а точно не рассуждения руководителей ведомств».

С инициативой перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток обратился ещё будучи врио губернатором Олег Кожемяко. Президент Владимир Путин поддержал предложение и 13 декабря 2018 подписал указ о переносе столицы.

«Я поставил задачу полпредству переехать в течение года во Владивосток. Я сказал, что это надо сделать на основании максимально открытых конкурсных процедур», — сказал Юрий Трутнев в декабре 2018 года.