«На насилие мы должны ответить миром» — лидер движения «желтые жилеты»

Париж, , 08:34 — REGNUM Один из лидеров движения «желтые жилеты» Джером Родригес, раненный в глаз во время демонстрации 26 января, призвал всех к спокойствию, сообщает Le Figaro.

В видеообращении в социальной сети Facebook Джером Родригес попросил движение «желтые жилеты» сохранять спокойствие и не расстраиваться из-за его ранения.

«Мы здесь для того, чтобы требовать, мы здесь для того, чтобы протестовать, и наше сообщение будет передано только в том случае, если мы будем в мире», — заявил он.

«Выходите на улицы в субботу, ничего не нарушайте, не делайте ничего плохого, потому что это послужит делу и послужит нашему посланию», — продолжил Джером Родригес, объяснив, что «на насилие мы должны ответить миром».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Франции, 69 тыс. активистов движения «желтые жилеты» приняли участие в манифестации 26 января.

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