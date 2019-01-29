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Китай раскрыл подоплёку обвинений США против Huawei

Политика

МИД КНР призвали США отменить запрос на экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу

Китай раскрыл подоплёку обвинений США против Huawei
Тюрьма США

Пекин, 29 января 2019, 07:47 — REGNUM  Обвинения, которые Соединённые Штаты выдвинули против компании Huawei, являются политически мотивированными. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Китая.

В Пекине считают, что обвинения, предъявленные китайской корпорации, не что иное как попытка «очернить» и задушить бизнес Huawei в США, пишет РИА Новости. Однако мириться с таким положением дел Китай не намерен и будет решительно отстаивать интересы своих компаний.

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Генпрокуратура США официально обвинила Huawei по 20 пунктам

Также в МИД КНР призвали США отменить запрос на экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована 5 декабря 2018 года. Причиной ареста стали якобы незаконные транзакции через британский банк HSBC, которые проводила компания Huawei.

28 января министерство юстиции Соединенных Штатов официально предъявило обвинения китайской компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу в промышленном шпионаже, мошенничестве и других преступлениях. Уточняется, что обвинения телекоммуникационного гиганта и его партнёров выдвинуты по почти 20 пунктам.

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Китай заявил о «серьезной ошибке» США из-за скандала с Huawei

В частности, по данным минюста, с 2012 года дочерние структуры китайской компании пытались получить данные у компании T-Mobile. Кроме того, сотрудники компании в Нью-Йорке обвиняются в отмывании средств и мошенничестве. Кроме того, китайскую компанию обвинили в нарушении санкционных запретов, наложенных американцами на Иран.

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