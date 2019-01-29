США ужесточили и расширили санкции против Венесуэлы

Вашингтон, , 00:01 — REGNUM В США принято решение заблокировать активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, сообщает 28 января РИА Новости.

В частности, речь идет о блокировке семи млрд долларов, принадлежащих PDVSA.

Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что любые сделки по приобретению венесуэльской нефти могут повлечь за собой блокирование счетов компаний-покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, социально-экономический кризис в Венесуэле, спровоцированный санкциями США, перерос в попытку госпереворота, в ходе которой глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

Вашингтон уже признал его главой государства и призвал военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в руки Гуаидо.

Ранее Банк Англии отказался возвращать правительству Венесуэлы золото, хранящееся в Лондоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Правый поворот в Латинской Америке: «Дальше будет дестабилизация на Кубе»