Понедельник, 28 Января 2019 года
16:54:34 МСК

Над Балтикой ВВС НАТО и России следили друг за другом

Политика

Из Литвы и Эстонии истребители НАТО дважды за неделю поднимались для опознания российской авиации, а истребитель ВКС России сопровождал разведчика ВВС США

Вильнюс, 28 января 2019, 16:51 — REGNUM  Истребители НАТО из миссии воздушной полиции НАТО, которая базируется в Литве и Эстонии, дважды за минувшую неделю, с 21 по 27 января, поднимались для сопровождения российской боевой авиации над Балтийским морем, отчиталось сегодня, 28 января, минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В понедельник, 21 января, истребители НАТО поднялись в воздух для сопровождения российского Ил-20, который следовал через нейтральное воздушное пространство над Балтикой в Калининградскую область. 24 января, в четверг, совершались вылеты для опознания Су-27, который летел из Калининградской области.

Минобороны России тем временем сообщает, что российский Су-27 поднимался в воздух для опознания разведывательного судна ВВС США Boeing P-8A Poseidon, который приблизился к российским воздушным границам Балтийского моря.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить