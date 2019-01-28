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Генсек НАТО посетит Грузию в марте

Политика

Визит Столтенберга приурочен к проведению масштабных учений и расценивается в Тбилиси как усиление присутствия альянса в Грузии

Тбилиси, 28 января 2019, 15:13 — REGNUM  Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию с визитом в марте, сообщил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория. По его же информации, этот визит приурочен к проведению в Грузии масштабных военных учений. Кроме того, в этом году ожидается визит военного комитета НАТО. Подобную активизацию деятельности альянса министр обороны расценивает как свидетельство расширения сотрудничества и усиления присутствия НАТО в Грузии.

«Будет еще больше НАТО в Грузии, так как в марте у нас пройдут широкомасштабные учения. Впервые в истории Грузии подобные учения будут проходить под командованием руководящего звена вооруженных сил Грузии. Это доказывает, что НАТО считает нас надежным партнером», — заявил министр.

На данном этапе желание участия в этих учениях уже выразили представители 22 стран — членов и партнеров альянса.

Напомним, что несколько дней назад в Брюсселе с первым рабочим визитом побывала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. После встречи с Йенсом Столтенбергом она также заявила, что генсек НАТО принял ее приглашение и посетит Грузию с визитом.

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