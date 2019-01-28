Опрос: «Грузия развивается неправильно»

Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Грузия развивается в неправильном направлении, считают 38% граждан, опрошенных по заказу американской организации NDI в ходе исследований, проведенных в декабре прошлого года. С результатами этих исследований представители тбилисского офиса NDI ознакомили СМИ и общественность 28 января.

Тех, кто считает, что страна развивается правильно, на этот раз оказалось несколько больше (29%), чем в ходе предыдущего опроса (19%). А тех, кто считает, что Грузия не меняется вообще, стало на 6% меньше (30%).

В ходе опроса респондентам было предложено оценить состояние и направление развития основных сфер государственной жизни. Больше всего негативных оценок «заслужила» политика правительства в сфере роста цен и инфляции. 81% сочли, что в этом направлении ситуация развивается неправильно. 53% считают неправильным состояние в сферах борьбы с бедностью и борьбы с преступностью, 43% негативно оценивают ситуацию с созданием рабочих мест, 38% — состояние системы пенсионного обеспечения.

Среди наиболее важных для населения национальных вопросов первое место занял вопрос рабочих мест. Его назвали главным 51% опрошенных. Далее идут вопрос бедности (38%), роста цен и инфляции (37%), территориальная целостность (27%), пенсии (25%) и зарплаты (18%). Исследователи NDI отмечают, что после 2009 года список и последовательность 6 наиболее важных для граждан Грузии национальных вопросов не изменились.