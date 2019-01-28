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В Турцию прибыла группа следователей ООН по делу Хашогги

Политика

Она встретилась с главой МИД страны Чавушоглу

Анкара, 28 января 2019, 14:14 — REGNUM  Группа следователей ООН, в том числе спецпредставитель организации по вопросам внесудебных казней Агнес Калламард, прибыла 28 января в Турцию в рамках расследования дела об убийстве оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, сообщает американское агентство Associated Press.

В рамках своего визита следователи ООН провели встречу с главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу.

Напомним, Джамаль Хашогги исчез 3 октября 2018 года после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии стало известно, что он был убит группой сотрудников спецслужб королевства, которые, как утверждает официальный Эр-Рияд, действовали по собственной инициативе.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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