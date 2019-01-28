Свердловских единороссов обучат реагировать на резонансные новости

Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Со свердловскими членами партии «Единая Россия» обсудят, как правильно реагировать на участившиеся скандалы и новостные поводы. Об этом заявил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Появляется информация, и она вроде бы малая — касающаяся, быть может, одного человека. Но когда мы видим, что она вызывает большой общественный резонанс, то рассматривать её десять, пятнадцать дней, «подождите недельку», — мы это чиновникам делать не даём. И такой подход к этим инцидентам нужно обсудить», — сказал Шептий.

Также в свердловском отделении планируют проработать алгоритм, по которому в партии будут реагировать на обращения граждан по поводу нарушения этических норм единороссами. «Это тоже нужно с коллегами проговорить», — подчеркнул Шептий.

Напомним, 7 декабря 2018 года «Единая Россия» объявила о создании высшей партийной школы. Обучение партийцев будет организовано в рамках четырёх образовательных блоков, без прохождения которых партийцам будет закрыт доступ к некоторым должностям в ЕР.

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