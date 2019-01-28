Глава МИД Индонезии призвала СБ ООН бороться с изменением климата

Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) поощрять усилия по устранению последствий изменения климата, сообщает Antaranews.

«Изменение климата — это реальность, которая происходит в наши дни», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди отметила, что, согласно исследованиям фонда ООН в области народонаселения, изменение климата в течение следующих 100 лет приведет к повышению уровня моря и затоплению прибрежных территорий индонезийского города Семаранг.

По ее словам, Семаранг, экономически развитый и динамичный город, способен адаптироваться к последствиям изменения климата, но многие другие города — нет.

«Индонезия очень обеспокоена воздействием изменения климата на малые страны, которые могут даже угрожать выживанию нации», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия была выбрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 годов.

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