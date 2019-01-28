США планируют подогнать два авианосца к берегам Венесуэлы — СМИ

Каракас, , 10:12 — REGNUM У правительства США есть планы нападений на три военные базы Венесуэлы. Об этом заявил венесуэльский журналист Хосе Висенте Ранхель в эфире своей авторской программы «Хосе Висенте сегодня» 27 января.

По словам Ранхеля, Пентагон планирует атаку с расположенной во Флориде авиабазы Эглин на три венесуэльские базы: Пало-Негро (штат Арагуа), Пуэрто-Кабельо (штат Карабобо) и Барселона (штат Ансоатеги). Журналист сослался на просочившуюся информацию от источников из военных кругов США: речь идет о мобилизации войск, в том числе о размещении двух авианосцев у острова Кюрасао.

Также Ранхель заявил об увеличении незаконного присутствия граждан Колумбии на приграничной территории Венесуэлы в штатах Сулия и Тачира накануне ультиматума со стороны «группы Лимы». Напомним, в начале января 13 из 14 стран «группы Лимы» (за исключением Мексики) потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро не вступать в должность главы государства 10 января во второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро анонсировал проведение военных учений 10−15 февраля, которые должны продемонстрировать мощь Венесуэлы перед лицом дипломатической агрессии и попытки государственного переворота.

Читайте ранее в этом сюжете: Николас Мадуро анонсировал проведение военных учений