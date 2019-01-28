С проекта по поиску жертв Корейской войны сняли санкции

Нью-Йорк, США, , 09:54 — REGNUM Межкорейский проект по поиску останков погибших в Корейской войне 1950−1953 годов выведен из-под санкций. Такое решение Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял на прошедшей неделе в Сеуле. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Yonhap News.

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Отмечается, что смягчение ограничительных мер направлены обеспечение гарантий того, что санкции против Пхеньяна не будут препятствовать поставке оборудования для поискового проекта на территорию КНДР.

Напомним, 1 октября 2018 года в Южной Корее прошла торжественная церемония погребения останков 64 военнослужащих, погибших в Корейской войне 1950−1953 годов. Их тела, переданные Северной Кореей, были обнаружены в результате совместных американо-северокорейских раскопок на территории КНДР. Всего было извлечены останки тел 400 военнослужащих, однако, по результатам экспертизы, только 64 принадлежали южнокорейцам. Церемония прошла на авиабазе в пригороде Сеула и была приурочена к 70-летней годовщине вооруженных сил республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые за десять лет переговоры между представителями армий КНДР и Южной Кореи состоялись 14 июня 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом. В ходе встречи стороны обсуждали вопросы снижения военной напряженности на Корейском полуострове.

Второй этап переговоров между главами Северной и Южной Корей прошёл в Пхеньяне в сентябре 2018 года. Тогда главы оборонных ведомств двух стран Сон Ён Му и Но Гван Чхоль подписали всеобъемлющее военное соглашение, направленное на снижение напряжённости и предотвращение случайных столкновений. Также стороны договорились информировать друг друга о ходе реализации межкорейского военного соглашения и поддерживать высокий уровень коммуникации.