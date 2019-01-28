Понедельник, 28 Января 2019 года
09:50:03 МСК

Президент Судана сравнил беспорядки в своей стране с «Арабской весной»

Политика

По мнению главы государства, в стране действуют НПО, раскачивающие протест

Хартум, 28 января 2019, 09:30 — REGNUM  Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что протестующие подражают действиям тех людей, которые участвовали в демонстрациях в 2011 году во многих странах Ближнего Востока, сообщает 28 января Al Jazeera.

«Действия манифестантов были попыткой скопировать так называемую «Арабскую весну», — подчеркнул глава Судана во время встречи со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

«Есть много организаций, играющих негативную роль в регионе и работающих над тем, чтобы подорвать здесь стабильность и безопасность», — резюмировал аль-Башир.

Напомним, акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года, после того как власти страны приняли решение повысить цены на хлеб. Протестующие сперва выдвигали лишь экономические требования, однако вскоре появились лозунги с требованием отставки правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Судане: погибли еще двое демонстрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить