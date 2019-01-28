Президент Судана сравнил беспорядки в своей стране с «Арабской весной»

Хартум, , 09:30 — REGNUM Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что протестующие подражают действиям тех людей, которые участвовали в демонстрациях в 2011 году во многих странах Ближнего Востока, сообщает 28 января Al Jazeera.

«Действия манифестантов были попыткой скопировать так называемую «Арабскую весну», — подчеркнул глава Судана во время встречи со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

«Есть много организаций, играющих негативную роль в регионе и работающих над тем, чтобы подорвать здесь стабильность и безопасность», — резюмировал аль-Башир.

Напомним, акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года, после того как власти страны приняли решение повысить цены на хлеб. Протестующие сперва выдвигали лишь экономические требования, однако вскоре появились лозунги с требованием отставки правительства.

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