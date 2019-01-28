Таджикистан и Узбекистан подготовились к переговорам по демаркации границы

Душанбе, , 08:57 — REGNUM В Душанбе завершилась встреча делегаций Узбекистана и Таджикистана по согласованию правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской границы, сообщили 28 января в пресс-службе МИД Узбекистана.

Встреча проходила с 21 по 27 января. В ходе переговоров стороны подготовили проекты нормативно-технической документации. На основании выработанных проектов документов страны приступят к переговорам, в ходе которых установят линию государственной границы.

Линия госграницы на местности позволит сторонам провести демаркацию границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года пограничники Узбекистана приступили к разминированию государственной границы с Таджикистаном. Стороны планируют завершить работу по разминированию до конца 2019 года.

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