Гуайдо рассказал о переговорах с военными для смещения Мадуро

Каракас, , 04:30 — REGNUM Оппозиционные силы Венесуэлы скрытно договариваются с представителями военных и гражданских правительственных структур, чтобы сместить с поста президента Николаса Мадуро. Об этом рассказал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью газете The Washington Post.

Гуайдо отметил, что противники Мадуро ведут переговоры с должностными лицами правительства Венесуэлы, как гражданскими, так и военными. Для этого проводятся встречи, к которым не привлекается внимание.

Дело касается чрезвычайно деликатного вопроса, который затрагивает личную безопасность участников таких переговоров. До начала подготовки к новым выборам нужно «урегулировать несколько аспектов», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Гуайдо, возглавляющий Национальную ассамблею Венесуэлы, объявил себя временным главой государства. О признании его таковым заявили власти США и ряда других стран.

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