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Путин принял участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге

Политика

Президент РФ Владимир Путин в день 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил венок к памятнику «Мать-Родина», а также возложил цветы к памятнику «Рубежный камень»

Путин принял участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Владимир Путин принимает участие в праздновании 75-летия Ленинградского Дня Победы

Санкт-Петербург, 27 января 2019, 19:41 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 января принял участие в памятных мероприятиях на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в день 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил венок к памятнику «Мать-Родина», а также возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

«Путин принял участие в памятных мероприятиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства ознакомился с экспозицией выставки на площадке патриотического объединения «Ленрезерв», а также посетил торжественный спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград» в Большом концертном зале «Октябрьский».

Напомним, блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, осажденного немецко-фашистскими войсками, продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Тогда от голода и обстрелов погибло более 600 тыс. жителей города-героя.

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