Володин: Важно помнить правду о блокаде Ленинграда

Москва, , 10:00 — REGNUM Сегодня, 27 января, в России отмечается 75-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает ИА REGNUM.

75 лет назад, 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Она длилась 900 дней и ночей: беспрерывные бомбежки, холод и голод, но город выстоял.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «подвиг ленинградцев навсегда останется примером мужества и героизма для всего мира». Никогда не следует забывать о той огромной цене, которую заплатили жители города и его защитники за мир и свободу, отметил парламентарий.

«Важно помнить и передать следующим поколениям правду о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю защитников и жителей города на Неве, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем», — заявил спикер Госдумы.