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Порошенко обвинили в «узурпации информационного пространства» Украины

Политика

25 января 2019 г. ЦИК Украины зарегистрировал главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в качестве кандидата в президенты страны

Киев, 26 января 2019, 20:30 — REGNUM  «Безусловную монополию» на тотальный контроль информационного пространства Украины установили власти страны. Об этом написала лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, украинские СМИ, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью, должны быть «лояльными лично к президенту Петру Порошенко».

Тимошенко подчеркнула, что друзьям и партнерам Порошенко раздаются «телевизионные каналы и частоты на вещание».

По ее мнению, сам украинский лидер через аффилированных лиц участвует в «узурпации информационного пространства» Украины.

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Как передавало ИА REGNUM, 25 января 2019 г. ЦИК Украины зарегистрировал главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в качестве кандидата в президенты страны.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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