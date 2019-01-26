Юлия Тимошенко зарегистрирована кандидатом в президенты Украины

Киев, , 05:56 — REGNUM Украинский Центризбирком зарегистрировал экс-премьер-министра страны и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в качестве кандидата в президенты Украины, сообщает УНИАН.

Сообщается, что также 25 января в качестве кандидатов были зарегистрированы глава Радикальной партии Олег Ляшко, лидер «Народного контроля» Дмитрий Добродомов, глава Социалистической партии Александр Мороз, член партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и депутат «Блока Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.

Ранее, 22 января, Юлия Тимошенко официально объявила о своем выдвижении в кандидаты на пост президента Украины. Во время своего выступления она заявила, что не будет терять времени после избрания.

Ее выдвижение поддержали глава украинских раскольников Филарет, бывший президент Украины Леонид Кравчук, французский политический деятель Жозеф Доль и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января политолог Кирилл Молчанов предположил, что в выборах президента Украины в 2019 году будут участвовать около 40 кандидатов. Такое большое число кандидатов эксперт связывает с отсутствием пары ярких фаворитов.

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