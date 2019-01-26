Путин посетит мемориал «Рубежный камень» в Ленинградской области

Москва, , 15:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в день 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложит цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленинградской области. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что глава государства в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложит цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Кроме того, российский лидер осмотрит подготовленную патриотическим объединением «Ленрезерв» юбилейную экспозицию, а затем посетит торжественный спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград», который пройдет в Большом концертном зале «Октябрьский».

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Войска гитлеровской Германии, Финляндии, испанская «Голубая дивизия» фалангистов, пособники нацистов из Северной Африки и Европы полностью блокировали советский город Ленинград на протяжении 872 дней. Прорыв блокады был осуществлен Красной армией в период с 18 по 27 января 1943 года. Осада города продолжалась до января 1944 года. Жертвами блокады стали более миллиона советских граждан.