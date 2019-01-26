Суббота, 26 Января 2019 года
15:03:42 МСК

В конце марта 2019 года ЛАГ решит вопрос с членством Сирии в организации

Политика

Членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено ещё в ноябре 2011 года

Тунис, 26 января 2019, 14:37 — REGNUM  Вопрос о возвращении Сирийской Арабской Республики в Лигу арабских государств (ЛАГ) будет рассмотрен Генеральной ассамблеей этой организации на заседании 31 марта 2019 года в Тунисе. Об этом сегодня, 26 января, заявил министр иностранных дел Туниса Хмайес Жинауи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава тунисского внешнеполитического ведомства рассказал, что 31 марта в Тунисе состоится саммит ЛАГ. Все члены организации выскажутся по вопросу восстановления членства Сирии в ЛАГ, затем будет принято коллективное решение.

Жинауи напомнил, что руководители ЛАГ в свое время приняли решение о приостановлении членства Сирии в организации.

«На предстоящем саммите должно будет решиться, каким образом будет возвращаться и будет ли возвращаться Сирия в ЛАГ, а также в каком качестве», — пояснил глава МИД Туниса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года, когда в Арабской республике вспыхнул внутренний конфликт. Тогда же большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное урегулирование по Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить