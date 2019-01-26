В Индии запустили новый спутник военного назначения

Нью-Дели, , 11:29 — REGNUM В ночь с 24 на 25 января индийская организация космических исследований (ИСРО) осуществила свой первый запуск в новом году. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», ИСРО успешно доставила на орбиту новейший спутник военного назначения «Microsat R».

Спутник «Microsat R» был спроектирован и разработан организацией оборонных исследований и разработок Индии. Он был доставлен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя PSLV C-44 с первой пусковой установки космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, штат Андхра-Прадеш. «Microsat R» весом в 740 кг будет осуществлять наблюдение за поверхностью Земли в интересах военных ведомств Индии.

Вместе со спутником «Microsat R» ракета-носитель PSLV C-44 также выведет в космос микроспутник «Kalamsat+», спроектированный индийскими школьниками. Вес микроспутника, выполненного в форме куба, составляет всего 1,2 кг, а длина ребра не превышает 10 см. Премьер-министр Нарендра Моди поздравил ИСРО с успешным запуском в своем аккаунте в Twitter. Он также подчеркнул, что спутник «Kalamsat+» будет использован для проведения «микроэкспериментов» в условиях невесомости.