Лидер венесуэльской оппозиции ездил на консультации в Вашингтон

Каракас, , 04:50 — REGNUM На консультации в Вашингтон ездил скандальный лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо перед тем как объявить себя исполняющим обязанности президента, сообщает Associated Press.

Как сообщили источники агентства, демаршу Гуайдо предшествовали его плотные и неоднократные контакты с американскими консультантами. Тайные консультации велись не одну неделю.

Более того, источники пояснили, что поддержка Гуайдо рядом латиноамериканских государств была обеспечена предварительной работой, которую проводили американские консультанты.

Сам Гуайдо побывал перед своим «самопровозглашением» не только в Соединенных Штатах, но и в Колумбии и Бразилии. Там он рассказал, что венесуэльская оппозиция готовит беспорядки в день инаугурации президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

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Напомним, Вашингтон поддержал Гуайдо, когда тот объявил себя и.о. президента, заявив, что Мадуро — это «бывший президент». За американцами последовали Канада, Колумбия, Бразилия и ряд других сателлитов США.

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