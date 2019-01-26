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Рябков: Россия готова бороться за ДРСМД, несмотря на выход США

Политика

Работы по сохранению ДРСМД будут продолжаться

Москва, 26 января 2019, 04:09 — REGNUM  Россия готова продолжать работу по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже если США решат выйти из него 2 февраля, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам заседания Совета Россия — НАТО по ДРСМД.

«Мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось. Несмотря на сложный разговор в ходе заседания СРН, мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает», — заявил он.

По словам Рябкова, даже если Соединенные Штаты решат приостановить свое участие в договоре 2 февраля, работы по сохранению ДРСМД будут продолжаться. Он подчеркнул, что обратился с призывом к странам — членам НАТО для совместной работы по спасению договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января по итогам заседания Совета Россия — НАТО генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не хочет втягивать военный союз в новую гонку вооружений. Поэтому, считает Столтенберг, необходимо «вернуть Россию» к исполнению ДРСМД, который Москва якобы нарушает.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО: альянс не хотел бы втягиваться в новую гонку вооружений

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