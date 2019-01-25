Reuters: «Связанные с Кремлём» частные военные прибыли в Венесуэлу

Каракас, , 21:00 — REGNUM Частные военнослужащие, «связанные с Кремлём», прибыли в Венесуэлу для обеспечения охраны президента страны Николаса Мадуро, утверждает агентство Reuters.

По информации источников издания, группа контрактных военнослужащих, которые «выполняют секретные миссии для России», прилетела в Венесуэлу несколько дней назад на фоне активизировавшихся акций протеста оппозиции, поддерживаемых США.

Один из источников заявил, что «численность российских контрактников в Венесуэле может насчитывать около 400 человек».

Агентство отмечает, что Минобороны России и министерство информации Венесуэлы не ответили на запросы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не располагают такой информацией».

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро заявил о поддержке российской стороной законных властей Венесуэлы в условиях «спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».

Сегодня в МИД России сообщили, что Москва готова выступить посредником в переговорах между официальными властями и оппозицией Венесуэлы, если подобные усилия будут востребованы.

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