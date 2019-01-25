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Премьер-министр Македонии поздравил Грецию с «исторической победой»

Политика

«За вечный мир и прогресс на Балканах и в Европе!»

Скопье, 25 января 2019, 20:02 — REGNUM  Премьер-министр Зоран Заев поздравил правительство Греции с ратификацией греческим парламентом соглашения о переименовании Македонии, 25 января передает агентство Associated Press.

«Поздравляю, мой друг Алексис Ципрас. Вместе с нашими народами мы достигли исторической победы. Да здравствует соглашение Преспа! За вечный мир и прогресс на Балканах и в Европе!» — написал Заев в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января, после трех дней агрессивных дебатов, парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Македонии в «Северную Македонию».

Соглашение, заключенное в 2018 году между правительствами Греции и Македонии прекращает 28-летний спор между странами-соседями, который являлся препятствием для вступления Македонии в НАТО и ЕС.

Несмотря на то, что соглашение провалилось на референдуме в Македонии и вызвало массовый протест в обеих странах, к настоящему моменту и македонские, и греческие парламентарии ратифицировали сделку.

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Переименование Македонии
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