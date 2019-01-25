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Евросоюз намерен призвать власти Венесуэлы к досрочным выборам

Политика

В противном случае ряд стран ЕС может признать Гуайдо «временным президентом Венесуэлы»

Евросоюз намерен призвать власти Венесуэлы к досрочным выборам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хуан Гуайдо

Рим, 25 января 2019, 19:15 — REGNUM  Власти Евросоюза намерены призвать президента Венесуэлы Николаса Мадуро к скорому проведению досрочных выборов, передает Tg Com 24 в пятницу, 25 января, со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Европейские дипломаты намерены принять коллективное обращение, отмечают источники издания. Мадуро посоветуют принять решение «в ближайшие дни».

В обращении также предполагается указать, что если досрочные выборы не будут объявлены, то ряд стран Евросоюза могут признать «временным президентом Венесуэлы» оппозиционера Хуана Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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