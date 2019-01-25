В Киргизии прошел митинг-реквием в честь освобождения Ленинграда от блокады

Бишкек, , 17:50 — REGNUM В столице Киргизии состоялся митинг-реквием, посвященный 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сегодня, 25 января, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Участие в мероприятии приняли блокадники Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев, секретарь совета безопасности Дамир Сагынбаев, посол России Андрей Крутько, вице-мэр Асель Куламбаева, председатель Киргизского общества блокадников Ленинграда Анна Кутанова и горожане

Собравшиеся отдали дань памяти погибшим ленинградцам и защитникам Ленинграда, а также возложили венки и цветы к памятнику блокадникам Ленинграда.

Заместитель главы столичного муниципалитета от имени руководства мэрии и бишкекчан поздравила ветеранов и жителей Санкт-Петербурга со знаменательной датой — 75-летием со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Этот день важен и для киргизстанцев. Все трагические дни народ Киргизии был верен героическому городу на Неве, организовывал сбор и отправку продуктов, принимал жителей Ленинграда, делясь своими кровом и теплом», — сказала Асель Куламбаева.

Также с 75-й годовщиной освобождения Ленинграда киргизстанцев и жителей России поздравил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, отметивший, что «мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда стали примером беззаветного служения Отчизне», пишет пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что жители Киргизской ССР спасали раненых защитников и детей блокадного города, ухаживали за эвакуированными детьми, кормили и обували их. И добавил, что после войны многие эвакуированные вернулись в Ленинград, но для кого-то Киргизия стала второй родиной.

«Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда стали примером беззаветного служения Отчизне. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны!» — подчеркнул президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Бишкеке проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 11 блокадников Ленинграда. Около 4,5 тысячи выходцев из Киргизской ССР погибли, защищая Ленинград от фашистских войск.

Всего же на территории Киргизии сейчас живут 299 участников и 128 инвалидов Великой Отечественной войны, 23 несовершеннолетних узника концлагерей и 25 блокадников Ленинграда.