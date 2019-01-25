Бывший президент Нигерии заявил о планирующейся фальсификации выборов

Абуджа, , 14:13 — REGNUM Бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо обвинил ныне действующего президента страны Мухаммаду Бухари, выдвигающего свою кандидатуру для избрания на второй срок, в подготовке плана по фальсификации предстоящих выборов, которые состоятся 16 февраля 2019 года.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Обасанджо, поддержавший нынешнего президента Нигерии Бухари на выборах 2015 года, недавно подверг критике его политику и начал оказывать содействие Атику Абубакару, одному из кандидатов, претендующих на пост главы государства.

«Лично у меня есть большие сомнения относительно честности Избирательной Комиссии, которой поручено проведение справедливых выборов в стране» — заявил Обасанджо.

Также он обвинил президента Бухари в намеренном найме чиновников, для того чтобы сфальсифицировать результаты предстоящих выборов.

«Его люди работают день и ночь с представителями безопасности с целью реализации этого плана». Как утверждает Обасанджо, результаты выборов в местные органы власти и выборы губернаторов штатов уже были сфальсифицированы, то же самое произойдет и с предстоящими президентскими выборами.

Кроме того, Обасанджо сравнил деятельность президента Бухари с политикой, проводимой военным диктатором Сани Абача, являвшимся главой Нигерией с 1993 по 1998 год.