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Пакистан провёл испытание баллистической ракеты «Наср»

Политика

Ракета находится на вооружении Стратегического командования сухопутных войск Пакистана

Исламабад, 25 января 2019, 15:15 — REGNUM  24 января Пакистанские сухопутные войска провели успешный тренировочный запуск баллистической ракеты малого радиуса действия «Наср».

По сообщению пакистанского информационного агенства Dawn со ссылкой на межведомственную службу по работе с общественностью вооружённых сил Пакистана, ракета «Наср» действует по принципу «выстрелил и забыл», траектория ее полёта корректируется самостоятельно. Согласно заявлению военных, опубликованному по результатам запуска, ракета обеспечивает «необходимый уровень сдерживания против современных баллистических систем противника, а также его сил противоракетной обороны».

Военное руководство, наблюдавшее за запуском, высоко оценило боевые возможности ракеты и похвалило пакистанских конструкторов за создание «сложной системы, которая увеличивает возможности сдерживания».

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Зарубежная хроника
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