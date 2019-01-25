Пакистан провёл испытание баллистической ракеты «Наср»

Исламабад, , 15:15 — REGNUM 24 января Пакистанские сухопутные войска провели успешный тренировочный запуск баллистической ракеты малого радиуса действия «Наср».

По сообщению пакистанского информационного агенства Dawn со ссылкой на межведомственную службу по работе с общественностью вооружённых сил Пакистана, ракета «Наср» действует по принципу «выстрелил и забыл», траектория ее полёта корректируется самостоятельно. Согласно заявлению военных, опубликованному по результатам запуска, ракета обеспечивает «необходимый уровень сдерживания против современных баллистических систем противника, а также его сил противоракетной обороны».

Военное руководство, наблюдавшее за запуском, высоко оценило боевые возможности ракеты и похвалило пакистанских конструкторов за создание «сложной системы, которая увеличивает возможности сдерживания».