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Над Петербургом прошли истребители: параду добавили авиационную часть

Политика

Авиационная часть состоится только при хорошей погоде

Над Петербургом прошли истребители: параду добавили авиационную часть
Дарья Драй © ИА REGNUM
БМП на генеральной репетиции парада

Санкт-Петербург, 25 января 2019, 10:55 — REGNUM  В зимнем небе над центром Петербурга 25 января около 10:40 мск послышался рев авиационных двигателей. Вскоре находящиеся на улице могли увидеть в облаках боевые самолеты российских Вооруженных сил.

Экипажи истребителей Су-24, Су-30 и Су-35 готовятся к участию в воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отрабатывая прохождение над центром Северной столицы.

Как ожидается, в парадном строю над Дворцовой площадью 27 января пройдут 12 самолётов и вертолётов. Как отмечают организаторы парада, его воздушная часть состоится только в том случае, если это позволит петербургская погода.

Напомним, 24 января на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада.

Участниками парада станут 2,5 тысячи военнослужащих ЗВО и курсанты военных вузов Министерства обороны РФ, а также сотрудники других силовых структур. По площади пройдут около 80 образцов военной и специальной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Генеральный «прогон» военного парада состоялся в Петербурге

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