Таджикистан готовится к саммиту лидеров 27 государств Азии

Душанбе, , 09:35 — REGNUM Пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится в июне 2019 года в Душанбе, сообщает 25 января издание Asia-Plus.

В Таджикистане ожидают приезд лидеров 27 государств, в том числе Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, России, Китая, Турции, стран Туркестана и других стран.

Напомним, предложение о первом созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в октябре 1992 года. В сентябре 2018 года председательство в организации перешло от Китая к Таджикистану.

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