Пятница, 25 Января 2019 года
09:39:09 МСК

Таджикистан готовится к саммиту лидеров 27 государств Азии

Политика

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится в июне

Душанбе, 25 января 2019, 09:35 — REGNUM  Пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится в июне 2019 года в Душанбе, сообщает 25 января издание Asia-Plus.

В Таджикистане ожидают приезд лидеров 27 государств, в том числе Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, России, Китая, Турции, стран Туркестана и других стран.

Напомним, предложение о первом созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в октябре 1992 года. В сентябре 2018 года председательство в организации перешло от Китая к Таджикистану.

Читайте также: Узбекистан и Казахстан подписали меморандум о взаимном изучении языков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить