Глава свердловских архивов обвинил «переименователей» в недобросовестности

Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM Вопрос о переименовании Свердловской области должен решаться на референдуме, а обсуждение личности Якова Свердлова должно быть аргументировано и подкреплено историческими фактами, считает начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. Только так, по мнению историка, можно принять объективное решение.

Александр Капустин сообщил изданию «Накануне.ru», что советует желающим переименовывать заниматься делом, а не переименованиями.

«Что касается наименования Свердловской области, то именно тогда, когда область называлась Свердловской — были достигнуты совершенно потрясающие успехи и в хозяйственном развитии, и во многих других сферах жизни. Поэтому для нас это память, это история. Если есть желание такое горячечное — переименовывать, то, я считаю, лучше заниматься делом, чем вот этими переименованиями», — считает Александр Капустин.

Напомним, что в Екатеринбурге представители казачества намерены провести пикет у памятника Якову Свердлову, в ходе которого в очередной раз будут требовать переименования Свердловской области. По их мнению, якобы именно Яков Свердлов несёт ответственность за «политику расказачивания» во время Гражданской войны, а следовательно регион не может называться его именем.

«Пусть выносят на обсуждение этот вопрос, им это никто не мешает делать. Но та аргументация, которую они приводят, она, так скажем, не совсем правдивая. Тогда шла война, и на войне не только казаков убивали, убивали многих людей. Те казаки, которые были врагами советской власти, они естественно и полегли на поле боя. Но и они, кстати, сами «хорошо» порубили не только «красных», но и мирное население. Нужно посмотреть, что делали эти казаки, документики-то имеются, просто их надо изучать. На войне никто не бывает чистеньким, поэтому нельзя сваливать вину только на одну сторону и не замечать, что делали казаки в станицах сибирских, донских и ряде других станиц», — сообщил «Накануне.ru» Александр Капустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года с инициативой переименования Свердловской области и улицы Якова Свердлова в Екатеринбурге выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его мнению, в регионе многие топонимы носят «сатанинские имена», а следовательно от них необходимо избавиться.

Тогда против данной инициативы выступил научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, который считает, что практического смысла в переименовании нет и это только пиар. Он уточнил что все дома на улице Свердлова в Екатеринбурге были построены в советское время и её нынешнее название является историческим.

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Также против переименования высказалось подавляющее большинство экспертов исторической сессии регионального Гражданского форума, который прошёл в конце 2018 года в Екатеринбурге. Как сообщил историк Иван Попп, против переименования выступили 120 участников и только 15 — за.

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