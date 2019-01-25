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Госдеп «не мешает» Индии самой решить, покупать ли С-400

Политика

Покупать или не покупать

Госдеп «не мешает» Индии самой решить, покупать ли С-400
Владислав Осипов © ИА REGNUM
ЗРС С-400

Вашингтон, 25 января 2019, 04:23 — REGNUM  Переговоры на тему возможной покупки индийским правительством у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» обсуждают Индия и США, сообщила журналистам замглавы госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, очередные переговоры на тему С-400 прошли у госдепа с индийской стороной 23 января. Томпсон отметила, что Индия сама будет решать, покупать ли российское вооружение или не покупать. Когда ее спросили, не будут ли наложены в случае покупки на Нью-Дели американские санкции, Томпсон улыбнулась.

Напомним, Нью-Дели и Москва подписали контракт на поставку в Индию пяти ЗРК С-400 в октябре 2018 года. Первые поставки С-400 Индии ожидаются в ближайшие два года.

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