Западная Сахара оспорит в суде решение Европарламента по природным ресурсам

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО намерен вновь обратиться в Суд Европейского союза, чтобы оспорить принятое Европарламентом решение о распространении действия соглашения о торговле с Марокко на оккупированные территории Западной Сазары, передаёт Sahara Press Service.

В распространённом коммюнике ПОЛИСАРИО отмечается, что утверждённый Европарламентом документ противоречит решениям суда и нормам Европейского союза и посредством данной сделки ЕС фактически «узаконил неправомерное разграбление природных ресурсов оккупированной Западной Сахары».

«В связи с этим Фронт ПОЛИСАРИО вновь передаёт дело в Европейский суд для обеспечения выполнения решений 2016 и 2018 годов, в соответствии с которыми территории Западной Сахары являются отдельными и не подпадают под предполагаемый «суверенитет» Королевства Марокко», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Суд ЕС подтвердил, что действие соглашений между Евросоюзом и Марокко, касающихся эксплуатации природных ресурсов, не распространяется на оккупированную территорию Западной Сахары.

В соответствии с решением суда, Марокко и Западная Сахара являются отдельными регионами, и Марокко не имеет суверенитета над Западной Сахарой и её территориальными водами.

Тем не менее на минувшей неделе Европарламентом были приняты поправки в протокол к соглашению с Марокко, которые распространяют торговые преференции и на Западную Сахару.